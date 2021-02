Sabiq millət vəkili Ağacan Abıyev koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə unikal.org-a A.Abıyev özü məlumat verib.

O bildirib ki, COVID-19 testinin nəticəsi pozitiv çıxıb:

“Hazırda müalicəmi evdə davam etdirirəm. Hələ ki səhhətim normaldır. Əzələlərimdə və bədənimdə şiddətli ağrılar var. Ümid edirəm ki, virusa qalib gələcəm”.

