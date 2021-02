İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı koronavirus əleyhinə vaksinin ikinci dozasını vurdurublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, onların hər ikisi özünü yaxşı hiss etdiyini söyləyib.

R.Bayramlı və Z.Əliyev ilk dozanı yanvarın 18-də Bakı Sağlamlıq Mərkəzində, vurdurublar.

