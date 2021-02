Evli milyarderlə sevgili olan qadından ŞOK ADDIM: 3 azyaşlı uşağını... - FOTOLAR

Dəhşətli hadisə Rusiyada meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, evli olan rus milyarder İlya Klyuyevin 33 yaşlı sevgilisi Nataliya Vazina günah içində yaşamaqdan utandığını söyləyərək -15 dərəcə temperaturda 3 azyaşlı uşağını soyundurub meşəyə atıb. Uşaqları meşədə tapan sakinlərdən biri polisə xəbər verib. Uşaqlardan 10 yaşlı Lura komaya girib.

Məlum olub ki, milyarder İlya Klyuyev həyat yoldaşından boşana bilmədiyi üçün Nataliya və uşaqları üçün ayrıca lüks bir ev tutub. İddiaya görə, bu münasibətdən sonra dinə yönələn Nataliya bu münasibətin günah olduğunu anlayıb və bu addımı atıb.

Mənbə: Haber7

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.