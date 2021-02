Yanvarın 23-də Nigeriya sahillərində dəniz quldurları Türkiyə şirkətinə məxsus, Liberiya bayrağı altında üzən “MV Mozart” gəmisinə hücum ediblər. Gəminin 19 heyət üzvündən 15-i girov götürülüb. Hücum zamanı azərbaycanlı mühəndis Fərman İsmayılov həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, baku.tv Fərman İsmayılov haqqında reportaj hazırlayıb.

Reportajda F.İsmayılovun yaxınları onun həyatı barədə danışıb.

Ətraflı videonu təqdim edirik:

