Ermənistan Gorus şəhərindən David Bek (Zeyvə) kəndinə gedən yolun 21 kilometrlik hissəsini Azərbaycana təhvil verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Ermənistanın "Qraparak” qəzeti məlumat yayıb.

Qəzet əldə olunan razılaşmanın detallarını da açıqlayıb.

Daha ətraflı:

