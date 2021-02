Aktrisa Beren Saat ilə bağlı xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa sosial media hesabında yeni foto paylaşıb.

Onun bu fotosu izləyiciləri təəccübləndirib. Buna səbəb isə aktrisanın geyimi olub.

Belə ki, aktrisanın Sevgililər gününə özəl paylaşdığı fotoda onun qırmızı rəngli alt paltarı xüsusi diqqət çəkib.

(big.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.