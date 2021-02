Göyçayda piyada zolaqları silinib - İnsanların həyatı təhlükədə

Göyçay şəhərində sürücülərin və piyadaların hərəkətini asanlaşdıran piyada zolaqları pozulduğundan insanları çaş-baş salır.

Metbuat.az-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, bəzi küçə və prospektlərdə yenilənmələr olsa da, əksər ərazilərdə zolaqlar qismən və ya tamamilə pozulub. Yol kənarlarında yerin üstündə piyada keçidini bildirən nişanlar olsa da belə amma piyada xətləri yoxdur. Sakinlər yolu çətinliklə keçir, sürücülər isə harada piyada zolağının olmasından xəbərsizdir. Sakinlər haradan necə keçəcəyini bilmirlər. Belə olan halda sürücülərlə piyadalar arasında problem yaşanır.

