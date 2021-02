Günün ulduz falı - 17 FEVRAL

Qoç - Bəzi işlər sizi yormasın deyə hiperaktivlik etməyin. Uzunmüddətli layihələr gəlir verməyəcək. Onları müəyyən müddətə ertələyin. Həddən artıq çalışmayın, özünüzü yormayın.

İkinci dərəcəli problemlərin həlli ilə sabah da məşğul olmaq mümkündür.

Günün ikinci yarısı emosional zamandır. Şəxsi münasibətlərdə əsəblər gərilə bilər. Dəyər verdiyiniz insanla təmaslarda harmoniyaya nail olun. Laqeyd və qaba insan təsiri bağışlamayın.

Buğa - Cari məsələləri düşünün, rutin işlərdən boyun qaçırmayın. Böyükmiqyaslı məsələnin həllinə başlamaq olar. Məqsədə aparan yolda qətiyyətlə addımlasanız, uğur əldə edəcəksiniz. Amma bir qədər sonra kiçik problemlərin sayının artması sizi seçim qarşısında qoya bilər.

Yüz ölçüb, bir biçin.

Problemlərinizin həlli bütün diqqətinizi alaraq ailə üzvlərinizə laqeyd yanaşmanıza səbəb olmamalıdır. Qohumlara baş çəkmək üçün pis zaman deyil.

Romantik görüşü təxirə salın.

Əkizlər - Bilik və bacarıqlarınızı artırın. Yeni təcrübəni əxz edin. Bədxərcliyə yol verməyin, lazım olduğundan artıq pul sərf etməyin. Müxtəlif "status" əşyaları sizi şirnikləndirməsin. Pulsuz qalmamaq üçün nəyi nə üçün aldığınıza qərar verin.

Günün ikinci yarısında ailədə səmimi, harmonik ortam yaradır. Ünsiyyət xoş hisslər bəxş edəcək. Axşam saatlarına yaxın fəaliyyət tempini bir qədər azaldın. Mədədə ağrılar yaranmasın deyə rasionunuza fikir verin.

Xərçəng - Ətrafınızdakı insanların emosional durumu və əhvalı sizə də təsir edəcək. Sizi anlasınlar deyə, hər şeyi maksimal dərəcədə sadələşdirməyin. Qayğıkeş olun, laqeyd insan təsiri bağışlamayın. Nöqsanlarınızın tənqidi sizi ruhdan salmasın.

Günün ikinci yarısında ailə üzvlərindən biri ilə münasibətlərdə çətinliklər yaranacaq. Dediklərinizə çox sərt reaksiya veriləcək. Dartışmalar, çək-çevir, münasibətlərin aydınlaşdırılması üçün yaxşı zaman deyil.

Səhhətinizi düşünün.

Şir - Planlarda dəyişikliklər zamanıdır. Tənqid hədəfinə çevrilməmək üçün düşünülməmiş addımlar atmayın. Əhvalınızın ətrafınızdakı insanların durumuna təsir etməməsinə can atın. Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatları ertələyin.

Günün ikinci yarısında qısa səfər uğurlu alınacaq. Dəyər verdiyiniz insanlardan birinin davranışı sizi qıcıqlandıra bilər. Mübahisələrə qatılmayın, mənasız diskussiyalardan yayının. Yeni pəhrizi sınamaq üçün axşam saatları münasibdir.

Qız - Yeni biliklər və məlumatlar əldə etmək üçün münasib zamandır. Yaxın ətrafınızdakı insanların yardımlarına güvənməyin. Onların arasında sizə yardım etmək əvəzinə, yararlanmaq, faydalanmaq istəyənlər var. Başqasının barəsində danışılan dedi-qoduya qatılmayın. Şayiələrin daşıyıcısı olmayın.

Günün ikinci yarısında yaxınlarınız və ailə üzvləriniz fikirlərinizi paylaşmayacaqlar. Şəraiti dəyişsəniz, normal istirahət edə biləcəksiniz. Axşam saatlarında dostların yanında olun.

Tərəzi - Günün ilk yarısı uğurlu zamandır. Tez həlli mümkün problemlərə yetərincə zaman ayırın. Yeni layihələrin startını bir qədər ertələyin. Ambisioz, qeyri-standart hədəflərdən çəkinməyin. Problemlərin həllində fəal olun.

Günün ikinci yarısında yaxınlarınızla anlaşmaya nail olmaq üçün güzəştə meylli davranmaq gərəkdir. Özünüzə fikir verin. Pəhrizə başlaya bilərsiniz.

Çözümünü xeyli vaxtdan bəri tələb edən məsələnin həllində kollektiv fəaliyyət istisna deyil.

Əqrəb - Narahatlıq, naqolaylıq hissi yaranacaq. Özünüzü pis hiss edə bilərsiniz. Situasiyadan çıxış yolu var. Sizə yardım üçün müraciət edən insanlara kömək edin.

Özünüzü rahat hiss etmək üçün gərgin fəaliyyətə ehtiyac var.

Günün ikinci yarısında dostlar və tərəfdaşlara yardım edin. Ailədəki problemləri müzakirə etmədən çözmək mümkün deyil. Sevdiyiniz insanla münasibətləri yaxşılaşdırın.

Axşam saatlarını internetdə keçirməyin.

Oxatan - Mübahisələrdə arqumentləri asanlıqla tapa bilərsiniz. Ən uzunmüddətli və ağır qarşıdurmanın nizamlanması üçün dinc yollar mövcuddur. İşdə rəhbərlik, kommersiya fəaliyyətində isə tərəfdaşlarla danışıqlar aparmaq olar.

Anlaşma, saziş və müqavilələr üçün pis gün deyil.

Günün ikinci yarısında dostlarla görüşmək, yaxın perspektivdəki layihəni və ya prosesləri təxminləmək olar. Axşam saatlarındakı görüş romantik anlar vəd edir.



Oğlaq - Günün ilk yarısında işgüzar tərəfdaş və ya şəriklə təmaslarda problemlər yarana bilər. Onların dediklərinə diqqətlə qulaq asın. Əks təqdirdə sərt iradlar eşidəcəksiniz.

Manevr imkanlarını əldən verməyin. Sürətli, dürüst qərarlar qəbul edin.

Günün ikinci yarısında ailə həyatındakı qəfil olaylardan biri narahatlıq, təlaş yarada bilər. Münaqişəyə səbəbkarlıq etməyin. Yaşlı qohumların dediklərinə qulaq asın. Onların məsləhətlərindən biri xeyir, mənfəət vəd edir.

Dolça - Nə edəcəyinizi dəqiqləşdirin, məqsədləri konkretləşdirin. Situasiyanın dəyişməsi planlara yeniliklər tələb edir. İşdə rəhbərlik və həmkarlarla təmaslarda diqqətli olun. Əks təqdirdə ciddi narazılıq yarana bilər.

Günün ikinci yarısında işlərin məcrası və hadisələrin axarı əhəmiyyətli dərəcədə mövqeyinizdən asılıdır. Ailədə xoş ab-havanı qoruyun.

Xəstəliklərin profilaktikası ilə məşğul olun. Səhhətinizi düşünün. Zərərli vərdişlərdən birindən əl çəkmək zamanıdır.

Axşam saatlarında gəzintiyə çıxın.

Balıqlar - Günün ilk yarısı görüşlər, danışıqlar, anlaşmaların imzalanması, yeni layihəyə başlamaq üçün əlverişli deyil. Cari işlərlə məşğul olmaq, rutin məsələlərin çözülməsinə zaman ayırmaq daha optimal yoldur.

Hər şeyi yaxşı yoxlayın. Fəsadları ağır olacaq səhvlərə yol verməyin.

Günün ikinci yarısında emosiyalar tarıma çəkilə bilər. Dediklərinizin yanlış anlaşılması qalmaqal və münaqişə yaratmasın deyə sayıq olun. Ailə həyatındakı bəzi məqamlar nəzarətinizdən çıxmamalıdır.

