Müğənni Səidə Sultan sosial media hesabındakı paylaşımına görə izləyicilərin tənqidinə tuş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni "İnstagram" hesabında yeni videosunu paylaşıb. Videoda çılğın rəqsi ilə gündəm olan Səidə izləyicilərinin tənqidinə tuş gəlib. Belə ki, onun hərəkətlərini birmənalı qarşılamayan izləyiciləri onu biabır ediblər.



Sözügedən videonu təqdim edirik:

