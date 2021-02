Etna püskürməyə başladı - FOTO

İtaliyanın Siciliya adasında yerləşən Etna vulkanı püskürməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “ANSA” agentliyi məlumat yayıb.

Agentliyin məlumatına görə, vulkan püskürərkən cənub-şərq yamacındakı kraterdən vulkanik kül və lava qatı buraxıb. Vulkanik aktivliyin artması Milli Geofizika və Vulkanologiya İnstitutu tərəfindən yerli vaxtla saat 16:10-da (Bakı vaxtı ilə saat 19:10-da) qeydə alınıb.

Avropanın ən böyük aktiv vulkanı olan Etna daim mütəxəssislərin nəzarəti altındadır. Bir qayda olaraq, onun fəaliyyəti əhali üçün təhlükə yaratmır.



