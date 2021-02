Bakıda səki ilə hərəkət edən qız yerdən götürdüyü daşı park halında olan avtomobilə çırpıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisənin görüntüləri sosial şəbəkədə yayımlanıb.

Avtomobilin yaxınlığındakı obyektdə yerləşdirilən kameraya əks olunan görüntülərdə qızın hansı səbəbdən bu addımı atdığı məlum deyil.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

