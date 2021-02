"Bu halda ikinci doza vurulmamalıdır" - Allerqoloqdan peyvənd ilə bağlı TÖVSİYƏLƏR

Azərbaycanda yanvarın 18-dən başlayan vaksinasiya aktiv şəkildə davam edir. İmmunizasiya prosesinə tibb işçiləri, yaşları 65-dən yuxarı olanlar, həmçinin dövlət orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, allerqoloq Nərmin Zakirli koronavirus peyvəndi ilə bağlı tövsiyələrini bölüşüb.

O, allergik xəstəliklərin vaksinasiya üçün əks göstərişi olmadığını qeyd edib. Həkimin sözlərinə görə, bu insanlar üçün yeganə qayda peyvəndi allergiya kəskinləşməsi zamanı vurdurmamaqdır.

“Şiddətlənmə mərhələsində peyvənd etmək məsləhət deyil. Belə hallarda, həkim müalicə təyin edir və yalnız remissiya başlandıqda, xəstəlik azaldıqda, allergik xəstə vaksin vurdurur. İstənilən halda əvvəlcə allerqoloqla məsləhətləşməli, yalnız sonra vaksinasiya edilməlidir.

Peyvəndin ilk dozasından sonra allergik reaksiya baş verərsə, bu halda ikinci doza vurulmamalıdır. Ancaq əksər hallarda allergik reaksiyalar aldadıcı olur, yəni xəstəyə elə gəlir ki, bu allergik reaksiyadır, amma əslində bu qızartı və ya qaşınma şəklində lokal qıcıqdır. Allergik reaksiyanın ən kiçik şübhəsində allerqoloqla məsləhətləşmək daha yaxşıdır. O, bunun əks göstəriş olub-olmadığını dəqiq söyləyəcək”, - deyə Zakirli bildirib.

Onun sözlərinə görə, çoxları vaksinasiyadan əvvəl allergik reaksiyaların qarşısını almaq üçün antihistaminik preparatları içmək barədə səhv düşüncələrdə olurlar:

“Profilaktik məqsədlə antihistaminik preparatların qəbulu tamamilə faydasız prosesdir. Əgər allergiya baş verməlidirsə, heç bir tədbir onun qarşısını almayacaq.

Ən təhlükəli allergik reaksiya anafilaktik şokdur. Ancaq peyvənd həkimlərin ilk yardımı göstərə biləcəyi klinikada aparılırsa, narahat olmağın mənası yoxdur, mütləq sizə kömək edəcəklər. Məhz bu səbəbdən koronavirus peyvəndi tətbiq edildikdən sonra protokola görə xəstələr daha 20 dəqiqə tibb müəssisəsində qalmalıdırlar.

Məndən tez-tez peyvənddən sonra şokolad, bal və ya sitrus meyvələri kimi allergik qidaları rasiondan çıxartmaqla, xüsusi pəhriz saxlamağa ehtiyac olub-olmadığını soruşurlar. Birmənalı olaraq yox! Buna ehtiyac yoxdur”, - deyə həkim bildirib.

Azərbaycanda əhalinin vaksinasiya kampaniyasını şərh edən allerqoloq, bütün tanış həkimlərin peyvənd vurdurduğunu və özlərini əla hiss etdiklərini söylədi.

“Bu yaxınlarda koronavirus keçirdiyim üçün, özüm hələ peyvənd vurdurmamışam, ancaq anticisimlərin mövcudluğunu yoxladıqdan sonra mütləq edəcəyəm. Hesab edirəm ki, ilk əvvəl risk altında olan yaşlı insanlar vaksin vurdurmalıdır. Onların immunitet sistemi zəifdir, əlavə olaraq yanaşı xroniki xəstəlikləri - kimdəsə arterial hipertenziya, digərində isə şəkərli diabet olur. Bütün bunlar istənilən xəstəliyin, xüsusən də COVID-19-un gedişatını ağırlaşdırır.

Vaksinə olan inamsızlığa gəlincə, bu, yalnız ölkəmizdə deyil, bütün dünyada müşahidə olunur. Peyvənd əleyhdarlarının bəziləri məlumatları dəqiqləşdirmədən nəsə yaza bilər, digərləri isə onu yaya bilərlər. Yavaş-yavaş təbliğata çevrilən dezinformasiya da belə yaranır.

Şəxsən mən hər kəsi vaksinasiyaya çağırıram. Bu, güclü immunitet sistemi yaratmaq üçün çox vacib addımdır. Üstəlik, mən hər növ peyvəndin tərəfdarıyam, hər il mütəmadi olaraq qripə qarşı vaksinasiyadan keçirəm.

Normal həyata qayıtmaq, karantin rejimini və məcburi maska taxmağı dayandırmaq istəyiriksə, vaksinasiyadan keçməliyik. Ölkəmizdə istifadə olunan “CoronoVac” peyvəndi isə ən etibarlısıdır. Ondan heç bir zərər gəlməyəcəyi şübhəsizdir”, - deyə Nərmin Zakirli sözlərini tamamlayıb.(Media.az)

