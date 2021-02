İngiltərədə yaşayan 25 yaşlı qıza evində saxladığı köpək hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Keira Ladlow adlı qadın, küçədə ölmək üzərə olan bir çoban itini görüb və ona kömək edərək sağaldıb evinə alıb.

Lakin gecə yatdığı zaman həmin itin hücumu zamanı həyatını itirib.

