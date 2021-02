Yunanıstanda 5,1 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Avropa-Aralıq Seysmoloji mərkəzi bildirib. Məlumata əsasən, zəlzələnin episentri Patra şəhərindən 22 km şimal-şərqdə olub. Təkanların ocağı 2 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.



