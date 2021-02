Putinlə Paşinyan telefonla danışıb

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın telefon danışığı olub.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, tərəflər Qarabağla bağlı razılaşmaların icrası məsələsini müzakirə ediblər.

“Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 9 noyabr 2020-ci il tarixli Dağlıq Qarabağla bağlı bəyanatının, habelə 2021-ci il yanvarın 11-də Moskvada keçirilən üçtərəfli zirvə görüşü zamanı əldə olunan razılaşmaların tətbiqinin praktik aspektləri müzakirə edilib”, - deyə Kremlin məlumatında bildirilir.

Qeyd edilib ki, Putinlə Paşinyan, həmçinin hərbi əsirlərin qaytarılması məsələsinə də toxunublar.

