Azərbaycanlı həkimdən vaksinasiyadan qorxanlara MÜRACİƏT

Vaksinasiyadan qorxmağın əsası yoxdur, əslində, vaksinlə bağlı şübhəli yanaşmaların olması bilgisizlikdən irəli gəlir. Vaksin hər zaman pandemiyadan qurtulmağın tək yolu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Trend-ə "Yeni klinika"nın həkim-laborantı Nurəli İsmayılov deyib.

Həkimin sözlərinə görə, o, artıq vaksinin birinci dozasını vurdurub və özündə heç bir yan təsirlər müşahidə etməyib:

"Özümü çox normal hiss etdim. Bir həkim kimi hər kəsə məsləhət görürəm ki, xüsusilə risk qrupuna daxil olan şəxslər peyvənd olunsunlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.