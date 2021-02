Çempionlar Liqası: "Borussiya"dan qələbə, "Yuventus" uduzdu

Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gecə daha iki görüş keçirilib. "Yuventus" səfərdə "Portu"nun qonağı olub və 1:2 hesabı ilə uduzub. Günün digər matçında isə "Sevilya" Dortmund "Borussiya"nı qəbul edib. Görüş qonaq komandanın 3:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.



Qeyd edək ki, bu komandalar arasında cavab oyunları martın 9-u keçiriləcək.

17 fevral

Çempionlar Liqası



1/8 finalın ilk oyunları



00:00.“Portu” (Portuqaliya) - “Yuventus” (İtaliya) - 2:1

Qollar: Taremi, 2 (1:0), Mareqa, 46 (2:0), Kyeza, 83 (2:1)



00:00.“Sevilya” (İspaniya) - "Borussiya” (Dortmund, Almaniya) - 2:3

Qollar: Suso, 7 (1:0), Dahoud, 19 (1:1), Holand, 27 (1:2), 43 (1:3), Luuk de Yonq, 84 (2:3)



