Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan ədliyyə naziri Rüstəm Badasyanı Qarabağa ezam edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, nazir 18-19 fevralda Qarabağda olacaq.

Rüstəm Badasyan Araik Arutunyan və s. separatçılarla görüş keçirəcək.(Modern.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.