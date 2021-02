Finlandiyanın “Vita” laboratoriyasında koronavirusun yeni variantı aşkarlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, Virusun növü Fin-796H adlandırılıb. Yeni ştamm COVID-19-un Böyük Britaniya, həm də Cənubi Afrikada aşkarlanan variantları xüsusiyyətlərinə malikdir.

"Bir variantda mutasiya ÜST tərəfindən tövsiyə edilən metodlardan biri ilə virusun etibarlı şəkildə aşkarlanmasının qarşısını alır", - Klinik mikrobiologiya üzrə dosent Sakari Yokiranta deyib. (CNN)

