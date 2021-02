Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksinin (BBAK) mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərvin Məmmədova vəzifəsindən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə P.Məmmədova özünün sosial şəbəkə hesabında bildirib.



O qeyd edib ki, bundan sonra fəaliyyətinə Odlar Yurdu universitetinin İnformasiya və İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri kimi davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.