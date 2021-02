Əbülfəs Qarayev ölkədən çıxışına "stop" qoyulması xəbərindən danışdı: "Səhvlərim olubsa..."

Sabiq Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin ölkədən çıxışına "stop” qoyulması ilə bağlı məlumat yayılıb.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, Ə.Qarayev yayılan xəbərlərin həqiqəti əks etdirmədiyini bildirib:

"Mənim harasa getmək niyyətim yoxdur. Oturmuşam evdə, elmi işlərlə məşğulam. Ölkədən çıxmağıma heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Hər hansı bir məhkəmə qərarı olarsa, mənə cərimə yazılarsa, ondan sonra məsuliyyət daşıyacam. Mən 26 il nazir işləyib, dövlət üçün çalışmışam. Prezidentin, xalqın yolunda çalışmışam. Bu dövrdə nə edə bilmişəmsə etmişəm. Nə edə bilməmişəm, harda da səhvlərim olubsa, günahını daşıyıram".

