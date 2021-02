Dövlət Sərhəd Xidmətində (DSX) koronavirusa yoluxaların sayı az olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu DSX-nin Tibb idarəsinin rəisi, professor doktor Kənan Yusifzadə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

O qeyd edib ki, DSX-də koronavirusla bağlı qaydalara ciddi riayət olunduğu üçün yoluxanların sayı az olub: “Yoluxan sərhədçilər müvafiq xəstəxanalarda müalicə olunub və sağalıblar. Hazırda 6 nəfər DSX əməkdaşı koronavirus daşıyıcısıdır və onlar müvafiq olaraq müalicə olunurlar”.

