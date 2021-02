Göyçayda bıçaqlanan şəxs dünyasını dəyişib.

Metbuat.az-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, Göyçay rayonu Yalman kənd sakini, 1989-cu il təvəllüdlü Salehov Polad Rəhman oğlu şəhərin Heydər Əliyev prospekti adlanan ərazidə bıçaqlanıb.

Yaralı təcili olaraq Göyçay rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb. Lakin, o çoxlu qan itirmə səbəbindən dünyasını dəyişib. Hadisəni törədən şəxsi isə polis axtarır.

Fakt araşdırılır.

Davud Tarverdiyev

Metbuat.az

