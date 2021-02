Bakıda 82 saylı orta məktəbin fəaliyyəti dayanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu təhsil eksperti Kamran Əsədov deyib. Onun sözlərinə görə, buna səbəb COVİD-19 virusunun sözügedən məktəbdə geniş yayılmasıdır:

"Məktəb COVİD-19 virusunun yoluxma çoxğluğu səbəbi ilə 2 həftəlik müddətə bağlandı. Dərslər distant olaraq davam edəcək”.

