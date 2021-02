Məşhur müğənni NİŞANLANDI - FOTO

"Hilton" otellər şəbəkəsinin varisi, müğənni-dicey Peris Hilton iş adamı sevgilisi Karter Reum ilə nişanlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gün 40 yaşı tamam olan ulduz sosial şəbəkədə fotolar paylaşaraq bunları yazıb:

"İkinci yarınızı tapanda, bunu bilməklə yanaşı hiss də edirsiniz. Sevgilimlə ilk görüşdüyümüz gündən birlikdəyik və o mənə ad günümə qədər tropik adada sürpriz hazırladı. Yeməyə gedərkən Karter məni çiçəklərlə bəzədilmiş bir evə gətirdi və dizi üstə dayanıb evlilik təklifi etdi. Mən əbədi olaraq "hə" dedim. Həyatımda ondan başqa əbədi yaşamaq istədiyim başqa biri yoxdur".

Qeyd edək ki, cütlük fevralın 13-də nişanlanıb./Axşam.az

