Minik maşını yaşayış evinin divarına çırpıldı - FOTO

Göyçay şəhərində qəza baş verib.

Metbuat.az-ın bölgə müxbirinin verdiyi xəbərinə görə, hadisə bu gün saat 15:00 radələrində qeydə alınıb. Belə ki, yüksək sürətlə hərəkət etməkdə olan 23 BH 479 dövlət nömrə nişanlı "VAZ-2106"markalı minik maşını idarəetməni itirib. Nəticədə yaşayış evinin divarına çırpılıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, qəza baş verməmişdən bir neçə dəqiqə əvvəl sözügedən avtomobilin sürətlə ərazidə hərəkət etməsi halı müşahidə olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Davud Tarverdiyev

Metbuat.az

