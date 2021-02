Baş nazir Əli Əsədov Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentopla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, görüş baş nazirin Türkiyəyə rəsmi səfəri çərçivəsində baş tutub.

