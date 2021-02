Snayper-kəşfiyyatçı: “Tabutu açıb dedim ki, hələ sağam” - VİDEO

30 nəfər hərbçi girdikləri döyüşdə minaya düşür, onların yarısından çoxu şəhid olur. Elə əslən Balakən rayonunun Şambul kəndindən olan snayper-kəşfiyyatçı Pərviz Urkayev də həmin minadan öz payını alır. Şəhid yoldaşları kimi tabuta qoyularaq hospitala yola salınır. Amma tabutlar maşına yığılan zaman gözlənilməz hadisə baş verir. Tabutların birindən səs gəlir: “Mən hələ sağam”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunları qazi Pərviz Urkayev “Xəzər xəbər”ə danışıb:

“Gördüm ki, qaranlıq bir otaqdayam. Tabutu dirsəyimlə vurub açanda yanımdakı əli və qolu olmayan əsgər yoldaşımın sürünə-sürünə getdiyini gördüm. Dedim ki, məni qoyub hara gedirsən. Mənə dedi ki, ardımca gəl. O, məni qaldıranda huşumu itirdim”.

P.Urkayev huşunu itirdikdən sonra nəbzi dayanıb. Bundan sonra o, şəhid bayrağına bükülərək yenidən tabuta qoyulub və morqa göndərilib. Burada isə həkimlər bir-bir şəhid nəşlərini müayinə edərkən onun sağ olduğunu görüblər.

“Həkimlər tabutların hamısını yoxlayıblar. Mənim tabutumu yoxlayanda görüblər ki, nəbzim vurur. Götürüb aparıblar xəstəxanaya. Mən komadan çıxandan sonra deyirdilər ki, səndəki ürək heç kimdə yoxdur. Bədənində qan qurtarmışdı, yenə də ürəyin işləyirdi”, - deyə Urkayev bildirib.

Qazimiz deyir ki, özünə gələn zaman ayağının topuqdan aşağı hissəsinin olmadığını görüb. Əvvəl elə zənn edib ki, ayağı amputasiya edilib, daha sonra minaya düşərkən ayağının elə yerindəcə qopduğunu öyrənib.

Qeyd edək ki, P.Urkayev Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə “Cəsur döyüşçü” medalı ilə təltif ediib.

Daha ətraflı aşağıdakı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.