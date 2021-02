Braziliyada son bir gündə yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı 51 879 nəfər artaraq 10 030 626-ya çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı ölkənin Səhiyyə Nazirliyi açıqlayıb.

Virusdan ölənlərin sayı son 24 saat ərzində 1367 nəfər artaraq 243 457-yə çatıb. Ümumilikdə 8 995 246 koronaviruslu xəstə müalicə olunaraq sağalıb.

Belə olan halda, Braziliya koronavirusa yoluxanların sayının 10 milyonu keçdiyi ölkələr siyahısında ABŞ və Hindistandan sonra üçüncü ölkə olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.