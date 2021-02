Nyu-Yorkda mənzillərin birində qaz sızması zamanı baş vermiş partlayış nəticəsində doqquz nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “ABC” telekanalı məlumat yayıb.

Məlumata görə, partlayış Bronks bölgəsindəki bir evin ikinci mərtəbəsində baş verib. Doqquz yaralıdan altısı uşaqdır, ikisinin vəziyyəti ağırdır.

