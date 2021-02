“Perseverance” kosmik aparatı Marsa enişdən dərhal sonra planetdə çəkdiyi ilk fotosunu göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə NASA məlumat yayıb.

Aparat 19 fevral tarixində, Bakı vaxtı ilə saat 00:55-də planetə enib, NASA zonddan enişin uğurlu olduğunu göstərən siqnal aldığını bildirib.

Enişdən üç dəqiqə sonra cihaz Marsın ilk ağ-qara şəklini Yerə çatdırıb.

