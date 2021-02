Afrikada koronavirusdan ölənlərin sayı 100 min nəfərə çatır.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Afrikanın Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktikası Mərkəzlərindən bildiriblər.

Məlumata əsasən, fevralın 19-u üçün Afrikada koronavirusa 3 786 322 nəfər yoluxub.

Hazırkı dövrədək koronavirusa yoluxanlardan 99 886 nəfəri vəfat edib, 3 336 229 nəfəri isə sağalıb.

