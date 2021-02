Bu gün 70 yaşı tamam olan general təqaüdə göndəriləcək

Bu gün Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi, polis general-mayoru Ramiz Zeynalovun 70 yaşı tamam olub.

Metbuat.az “unikal.org”a istinadən xəbər verir ki, 1951-ci il fevralın 19-da anadan olan R.Zeynalov 1994-cü ilin avqust ayından etibarən adıçəkilən idarənin rəisidir.

Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında Əsasnaməyə əsasən polis general-mayoru ali rütbəsi daşıyan şəxslər 60 yaşına qədər xidmət edə bilərlər. Bu Əsasnamə ilə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, xidmətin yaş həddinə çatmış əməkdaşlar daxili işlər orqanlarından xaric edilirlər.

Xüsusi rütbələri tutduqları vəzifələri üçün müəyyən edilmiş rütbə həddinə müvafiq olduğu halda, işlədiyi son 5 ildə xidməti vəzifələrin nümunəvi yerinə yetirilməsinə və xidmətdə əldə edilən yüksək nəticələrə görə həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq olunmuş və intizam qaydasında məsuliyyətə cəlb edilməmiş, fiziki cəhətdən sağlam olan kiçik (siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir), orta və böyük rəis heyəti vəzifələrində işləyən əməkdaşların xidmətinin müddəti xidməti zərurətlə əlaqədar onların razılığı olduqda Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən artırıla bilər. Əsasnaməyə görə yaşı 70-ə çatmış ali rəis heyəti vəzifələri üçün müəyyən edilmiş xüsusi rütbəsi olan şəxslər xidmətdən azad edilirlər.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda bu günə qədər Daxili İşlər orqanlarında yaşı 70-i keçmiş polis general-mayoru ali rütbəsi daşıyan şəxs olmayıb.

Ona görə də Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi, polis general-mayoru Ramiz Zeynalovun təqaüdə göndəriləcəyi istisna edilmir.

