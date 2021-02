Çempionlar Liqasının 1/16 final mərhələsinin ilk oyunlarından sonra həftənin ən yaxşı futbolçusu açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın saytı məlumat yayıb.

Bu ada Fransanın PSJ klubunun ulduz futbolçusu Kilian Mbappe layiq görülüb.

23 yaşlı hücumçu İspaniyada "Barselona"ya 4:1 hesabı ilə qalib gəldikləri görüşdə het-trik edib.

