Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti təkzib yayıb. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin dəqiqləşdirilməsi nəticəsində ermənilər bu kəndi tərk edirlər. Ölkədə toyların keçirilməsi mümkün ola bilər.

Metbuat.az günün ən vacib xəbərlərin yer aldığı bloku təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.