Aktyor Müşviq Şahverdiyev oğlu Murada ad günü edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhər restoranlarından birində baş tutan gecədə Xalq artisti Murad Dadaşov və Müşvikin aktyor dostları yer alıblar. Sənətçi gecədən fotoları sosial şəbəkə hesabında bölüşüb.

Müşviq bildirib ki, Dadaşovu oğlunun kirvəsi seçib. (axsam.az)

