“Qarabağ” xal itirdi, Səbail qələbə qazandı - Azərbaycan Premyer Liqası

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 16-cı tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə iki görüş baş tutub.

Turun açılış matçında “Sabah” səfərdə “Səbail”ə 0:2 hesabı ilə uduzub.

Günün digər matçında son çempion “Qarabağ” “Sumqayıt”ın qonağı olub. Ağdam klubu bu görüşdə 1 xalla kifayətlənib - 0:0.

Turun qalan iki oyunu sabah keçiriləcək.

Azərbaycan Premyer Liqası

16-cı tur, 19 fevral

Səbail – Sabah 2:0

Qol: A.Yunanov, 16; 77.

Hakimlər: Rəhim Həsənov, Cəmil Quliyev, Eyyub İbrahimov, Tural Qurbanov.

Bakı. “ASCO Arena”, 16:00.

Sumqayıt – Qarabağ 0:0

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Akif Əmirəli, Rahil Ramazanov, Kamal Umudlu.

“Sumqayıt Arena”, 18:00.

