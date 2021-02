"Bitcoin"in qiyməti ticarət sessiyası zamanı 7 faiz bahalaşaraq 55,2 min dollara yüksəlib.

Metbua/.az xəbər verir ki, kriptovalyutanın dəyəri tarixi maksimumunu yeniləyib.



Bundan əvvəl "Bitcoin"in kapitallaşması 1 trilyon dolları keçdi

