Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə iki partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin "1TV" telekanalı polisə istinadən bildirib.

Bildirilib ki, hadisə nəticəsində iki nəfər ölüb, daha iki nəfər yaralanıb.

Məlumata əsasən, şəhərin iki bölgəsində minalanmış avtomobillər partlayıb.

