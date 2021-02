“Microsoft” şirkətinin yaradıcısı Bill Qeyts koronavirus infeksiyasını dayandırmağın yolunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur milyarder bu barədə Münhen Təhlükəsizlik Konfransında çıxışı zamanı təklif irəli sürüb.

O, qeyd edib ki, koronavirusa qarşı peyvənd istehsalı üçün müəssisələrin inşasına milyardlarla dollarlıq investisiya qoyulması məsələnin həllini yaxınlaşdırar.

Qeyd edək ki, Bill Qatesin sözügedən çıxışı konfransın rəsmi “Youtube” kanalında yayımlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.