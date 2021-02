Tovuz rayonunda 2-ci kurs tələbəsi özünü asaraq intihar edib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Əlimərdanlı kəndində baş verib.

Xəqani Ocaqverdiyevin cansız bədəni həyətdən asılmış vəziyyətdə tapılıb. Hadisə yerinə Tovuz rayon Prokurorluğu və Tovuz rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları cəlb olunub. İntiharın səbəbi dəqiqləşdirilir.

İntihar edən şəxs "Turan" Peşəkar Futbol Kulubunun keçmiş üzvü, hazırda klubda məşqçi köməkçisi işləyən Nizami Ocaqverdiyevin oğludur.

