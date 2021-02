Bitkoinin qiyməti növbəti dəfə tarixi maksimumu yeniləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, saat 16:32-ə olan nəticələrə əsasən, kriptovalyutanın dəyəri 57123 dollar təşkil edib.

Buna qədər Bitkoinin maksimum dəyəri 56.3 min dollar olmuşdu.

