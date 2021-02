İmişli rayonunda iki azyaşlını maşın vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Aranlı kəndində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini İmanov Mahir İlham oğlu idarə etdiyi “VAZ 2107” markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən iki uşağı vurub.



Hadisə nəticəsində uşaqlardan biri, 3-cü sinif şagirdi Quliyev Nihad Əkbər oğlu dünyasını dəyişib. Digər uşaq xəstəxanaya yerləşdirilib.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

