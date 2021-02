Azərbaycanda daha bir həkim koronavirusun qurbanı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, stomotoloq Şahin Əliyev bu xəstəlikdən vəfat edib.

Bu barədə sosial şəbəkələrdə onun yaxınları yazıblar.

Bildirilib ki, uzun müddət COVİD-19-la mübarizə aparan Şahin Əliyev xəstəliyə məğlub olub. (Oxu.az)

