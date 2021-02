Əməkdar rəssam Qüdrət Məmmədov vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə aktrisa Zemfira Əbdülsəmədova feysbukda məlumat verib.

Sənətkar 85 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Q.Məmmədov uzun illər Şəki Dövlət Dram Teatrının baş rəssamı vəzifəsində çalışıb.

Allah rəhmət eləsin!

