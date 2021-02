Rusiyalı din xadimi Qarabağdan çıxarılacaq — FOTO

Separatçıların Xankəndidəki dünənki mitinqində Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentindən olan bir rus din xadimi də diqqət mərkəzinə düşüb. O, hərbi cinayətkar Vitali Balasanyanın yanında dayandıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Caliber”in “Telegram” kanalı məlumat yayıb:



“Etibarlı mənbədən alınan məlumata görə, Azərbaycan tərəfinin tələbi ilə separatçılara rəğbət bəsləməsi ilə seçilən bu şəxs 24 fevrala qədər Dağlıq Qarabağ ərazisindən mənsub olduğu Ryazan şəhərinə qovulacaq.



Bu gün həmin keşiş qədim alban məbədi olan Xudavəngi ziyarət etmək istəyib, lakin Azərbaycan hərbçiləri onun gözlərinə belə görümələrini qadağan ediblər.



Yeri gəlmişkən, rus sülhməramlıları iddia edirlər ki, din xadiminin onlarla tamamilə əlaqəsi yoxdur və o, formanı və şevronu Xankəndidəki mağazalarından birindən alıb.

Yəni bu məntiqə görə istənilən separatçı Xankəndidə rus hərbçilərinin formasını və bir şevronunu asanlıqla alıb Azərbaycana qarşı təxribat törədə bilər. Buna inanıb-inanmamağı oxucuların qərarına buraxırıq.



Yalnız bir şeyi bilirik - Qarabağ ermənilərinin sülhməramlı kontingentlə təmaslar yolu ilə özlərini legitimləşdirmək cəhdləri ilk beşillikdən sonra bu kontingentin müddətinin uzadılması ehtimalını xeyli azaldır. Xankəndidəki erməni soydaşlarımız həqiqətən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin daxili qoşunlarının və xüsusi təyinatlı qüvvələrinin asayişi bərpa etməsini istəyirlərsə, qoy, eyni ruhda davam etsinlər - hamımız bunun tərəfdarıyıq”.

