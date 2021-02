Azərbaycan Ordusunun birlik komandiri, general-mayor Hikmət Həsənovun qardaşı vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Elgün Gəncimsoy məlumat verib.

"Cənab generala, mərhumun digər doğmalarına və yaxınlarına dərin hüznlə baş sağlığı verir Allahdan rəhmət diləyirəm", - deyə jurnalist qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.