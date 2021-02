Azərbaycan elminə ağır itki - FOTO

Şərqşünaslıq elmləri doktoru, professor Vilayət Cəfərov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vilayət Cəfərov AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Ərəb filologiyası şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.

Bakı Dövlət Universiteti, Qafqaz Universiteti və Təfəkkür Universitetlərində pedoqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur.

Professor Vilayət Cəfərov AMEA akad. Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda "dünya ədəbiyyatı” üzrə fəaliyyət göstərən Müdafiə Şurasının üzvü, Seminar Komisiyasının sədri olub.

