Məşhur müğənni Sevda Yahyayevadan xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni həyat yoldaşı Zakirin iş yerində olub. Bu haqda Zakir öz instaqram hesabında məlumat verib. O klinikada Sevda ilə olan fotosunu paylaşıb.

