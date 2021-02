Türkiyə hərbçiləri Suriyada PKK terrorçularını zərərsizləşdirdilər

Suriyanın şimalında "Barış pınarı" və "Fərat qalxanı" əməliyyatı zonalarında PKK terror təşkilatının Suriya qanadı YPG-nin üç silahlısı zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az “Anadolu”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi bildirib.

Nazirlikdə qeyd ediblər ki, iki terrorçu "Barış pınarı" zonasına girməyə çalışıb, daha bir silahlı "Fərat qalxanı" əməliyyatının keçirilməsinin zonasına hücum planlaşdırıb.

Terrorçular vaxtında aşkar ediliblər və Türkiyə Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin dəstəsi tərəfindən zərərsizləşdiriliblər.

Qeyd edək ki, 1984-cü ildə meydana çıxan PKK Türkiyədə bir sıra cinayətlər həyata keçirib.

